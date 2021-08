Mara Venier svela le novità di Domenica In: "Ci saranno dei cambiamenti"

C’è aria di novità nella prossima edizione di Domenica In, sempre condotta dall’ormai padrona di casa Mara Venier che ha anticipato qualche nuova caratteristica dello storico programma di Rai1, in onda dal 19 settembre.

"Ci saranno dei cambiamenti in un format comunque collaudato e di grande qualità. Ho chiesto a don Antonio Mazzi di tornare, ci saranno storie di gente comune, con un vissuto particolare" ha raccontato la conduttrice al timone della sua tredicesima Domenica In, quest’anno arricchita da contenuti riguardanti storie di gente comune in cui il pubblico potrà rispecchiarsi. Inoltre, ci sarà spazio anche per giovani artisti che avranno "la possibilità di avere una bella ribalta sulla quale presentarsi e mettersi alla prova. Ogni domenica ci saranno quattro giovani talenti di grande livello", ha aggiunto la presentatrice, ospite del talk show 'Gli incontri del principe' a Viareggio.

Domenica In, il tema pandemia

Anche quest’anno non mancherà un segmento del programma dedicato alla pandemia, argomento che Mara Venier si augura di trattare in modo diverso: "La parte iniziale non volevo che riguardasse il Covid come è stato in queste due ultime edizioni, ma non possiamo ignorare questo tema anche se spero che lo spazio sia ridotto perché vorrebbe dire che la pandemia non fa più paura".

Quanto all’esperienza professionale e personale maturata in questi due anni: "Fare il programma da sola in studio mi ha angosciato. Ho pianto, volevo rinunciare”, ha confidato Mara: "Ma i vertici Rai mi hanno detto che dovevo assolvere il nostro compito di servizio e di informare la gente. Abbiamo capito tutti la gravità del momento e ne sono orgogliosa".