Domenica In, gli ospiti di Mara Venier del 19 marzo 2023: scaletta e anticipazioni

Oggi pomeriggio su Rai 1 andrà in onda una nuova puntata di Domenica In. Al timone come sempre Mara Venier che dagli studi Studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma sarà in diretta fino alle 17.

Sarà una puntata dedicata alla festa del papà e in studio ci saranno alcuni famosi padri che si racconteranno con i rispettivi figli. Tra ospiti: Vittorio Sgarbi, Pupo, Albano Carrisi, Nek, Francesco Renga e poi figlia Cristiana Ciacci che ricorderà Little Tony.

Pupo si esibirà con Clara Ghinazzi con il nuovo singolo “Centro del Mondo”, accompagnato dalla sua band, e ovviamente ripercorrerà i momenti più significativi della sua carriera. In collegamento le altre figlie: Ilaria e Valentina.

Anche Vittorio Sgarbi sarà accompagnato dalle figlie Evelina e Alba, come anche Al Bano Carrisi e i suoi figli Yari e Jasmine. Cristiana Ciacci con la sua band, la Little Tony Family, si esibirà in un duetto virtuale con “Mai più soli”.