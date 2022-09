Domenica In, Mara Venier bacia il marito e scatta l'applauso

Mara Venier è tornata a condurre Domenica In. La zia è tornata nelle case degli italiani in questa domenica 11 settembre e accanto a lei, oltre al pubblico, l'orchestra e il marito Nicola Carraro. E proprio durante l'anteprima ecco che scatta il bacio, sulla guancia, con il suo amato una sorta di buon auspicio. Ovviamente quel momento così dolce è stato accolto dal pubblico in studio con un applauso.

Poi Mara ha voluto ringraziare il suo pubblico: "Grazie a voi, al mio pubblico che ha sempre seguito le mie Domeniche in. Mai avrei pensato di superare il grande Pippo Baudo, lui è arrivato a 13 edizioni, io 14, incredibile!".

Mara e il marito Nicola Carraro

Nicola e Mara hanno trascorso 20 giorni in vacanza a Santo Domingo con la famiglia. La coppia si è concessa momenti di relax, di romanticismo e anche divertenti, come il video che Mara ha condiviso sui social mentre è a fare la spesa con il nipotino. Bellissime anche gli scatti condivisi della villa che è stata la loro casa in quei giorni di spensieratezza.