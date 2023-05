Domenica In: Claudio Baglioni e gli altri ospiti di oggi

Oggi, 14 maggio 2023 a partire dalle 14.00 su Rai 1, Mara Venier conduce una nuova puntata di "Domenica In". programma che nelle domeniche della rete segue la "Domenica In" di Mara Venier. La 35esima puntata stagionale dello storico show di casa Rai ospita, tra gli altri, il cantautore Claudio Baglioni e la conduttrice Eleonora Daniele.

Mara Venier conduce dagli studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma una nuova puntata di "Domenica In", appuntamento irrinunciabile del palinsesto domenicale di Rai 1. Il super ospite dell'odierna puntata dello show è Claudio Baglioni, da decenni uno dei cantautori italiani più amati in assoluto. L'artista romano è protagonista del film evento "Tutti su! Buon compleanno Claudio", al cinema il 15, il 16 e il 17 maggio. Per l'occasione si racconta a cuore aperto a Mara Venier. Una storia lunga una vita intera, tra una miriade di celebri canzoni, affetti, emozioni e un'intatta voglia di far sognare i suoi tanti fan.

Nella seconda metà del programma, Mara Venier accoglie in studio Eleonora Daniele, presenza cara al pubblico mattiniero di Rai 1 e conduttrice di "Storie italiane"; presente, accanto a lei, sua figlia Carlotta: un modo per festeggiare adeguatamente il giorno della Festa della Mamma.

Tra gli altri ospiti della nuova puntata di "DOmenica In" troviamo l'ex tennista Adriano, con sua moglie Anna Bonamigo; la produttrice cinematografica Marina Cicogna, fresca vincitrice del David di Donatello alla carriera e autrice dell'autobiografia "Ancora spero", scritta insieme a Sara D’Ascenzo; Rocco Papaleo, nelle sale con il suo film "Scordato", dove copre il ruolo di regista e attore protagonista (affiancato dalla cantante Giorgia).

Dove vederlo in tv e in streaming (14 maggio 2023)

La nuova puntata di "Domenica In" va in onda oggi, domenica 14 maggio 2023, su Rai 1 a partire dalle 14.00. Il programma è inoltre disponibile per la visione anche sulla piattaforma RaiPlay, sia in live streaming che on demand.