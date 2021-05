La tragedia della funivia Stresa-Mottarone, il Tg1 interrompe 'Domenica in' per un'edizione straordinaria

L’interruzione dopo più di un’ora e mezza di trasmissione, per aggiornamenti in diretta dal luogo dell’incidente

La tragedia della funivia di Stresa-Mottarone irrompe nella domenica pomeriggio di Rai Uno. Dopo più di un'ora e mezza di trasmissione, durante l'intervista con l'attore Pierfrancesco Favino, la conduttrice Mara Venier ha dovuto dare la linea al Tg1 per un'edizione straordinaria dal luogo della tragedia.

L'edizione straordinaria del Tg1 sulla tragedia della funivia durante Domenica In

Il telegiornale della rete ammiraglia Rai ha mandato in onda aggiornamenti in diretta su quello che è accaduto: in tarda mattinata una cabina della funivia che collega Stresa con il Mottarona è precipitata con a bordo una decina di passeggeri.

L’incidente sarebbe causato dal cedimento di una fune, nella parte più altra del tragitto che, partendo dal Lago Maggiore, arriva fino a quota 1.491 metri. Tredici al momento i morti e due pazienti minorenni sono stati elitrasportati in codice rosso all’ospedale Regina Margherita di Torino.

Mara Venier riprende la diretta: "Non è facile continuare adesso"

Al termine dell’edizione straordinaria, la linea è tornata negli studi Rai Fabrizio Frizzi, dove Mara Venier era ancora in compagnia di Favino. La conduttrice, con il volto tirato e la voce commossa, ha ripreso la trasmissione, pronta però a interrompere di nuovo per nuovi aggiornamenti. "Non è facile continuare adesso, parliamo di 12 vittime più due bambini molto gravi. Sono notizie che non vorremmo mai sentire. Un abbraccio alle famiglia, siamo addoloratissimi", ha detto Mara Venier. La trasmissione è ripresa con l’intervista all’attore romano e poi con il ricordo della strage di Capaci, il cui anniversario cade proprio oggi, con il collegamento di Maria Falcone, sorella del giudice ucciso dalla mafia.