Domenica In, gli ospiti di Mara Venier oggi 11 giugno 2023: scaletta e anticipazioni

Ultimo appuntamento stagionale con Domenica In, lo storico programma di Rai 1, in onda oggi, 11 giugno 2023, a partire dalle 14.00. Mara Venier accoglie negli studi televisivi "Fabrizio Frizzi" una grande quantità di ospiti a lei cari e intervista due colonne della musica popolare del nostro paese: Al Bano e Orietta Berti.

Domenica In: le anticipazioni e gli ospiti

Dopo una lunghissima stagione, "Domenica In" va in onda, oggi 11 giugno, con l'ultima puntata stagionale. Un'annata lunga e intensa quella di Mara Venier, signora dei pomeriggi domenicali, che nel corso di tanti mesi ha ospitato nel suo studio una quantità eccezionale di ospiti. Dalla musica al cinema, dal teatro alla televisione, dalla comicità all'editoria: il programma spazia da un argomento all'altro, non dimenticando comunque la stretta attualità: soltanto per limitarci ai tempi recenti, ad esempio, è stato dedicato ampio spazio ai danni provocati dall'alluvione in Emilia-Romagna.

Una stagione vincente che trova nell'odierna puntata una sorte di summa: per l'occasione, infatti, la conduttrice festeggia i 30 anni di "Domenica In" e accoglie in studio tanti amici e colleghi: ospiti ricorrenti, volti noti e artisti che il pubblico televisivo conosce molto bene. Per celebrare lo show troviamo: Andrea Roncato, Giucas Casella, Francesca Alotta, Attilio Fontana, Maurizio Vandelli, Paolo De Andreis, Nello Buongiorno, Paolo Marcati, Massimo Cinque. Previsto inoltre un intervento telefonico di Don Mazzi.

Andando avanti, ecco il celebre Al Bano, il cantante che ha di recente festeggiato i suoi 80 anni. La riproposizione di alcuni dei suoi classici è d'obbligo, così come un bilancio di vita, sopra il palco e dietro le quinte: un racconto di vita pubblica e privata, che coinvolge nel corso della puntata Jasmine, una delle figlie dell'artista.

Mara Venier intervista un'altra istituzione della nostra musica popolare: Orietta Berti. Esattamente come Al Bano, anche lei ha da poco compiuto 80 anni (esattemente il 1° giugno). Dagli esordi dei primi anni '60 alle partecipazioni televisive fino ai felici racconti di vita familiare. Ma non è tutto, perchè Orietta Berti viene oggi affiancata da Fabio Rovazzi, con il quale ha collaborato per il nuovo brano dal titolo "La discoteca italiana", sicura hit dell'estate musicale 2023.

La conduttrice incontra Mauro Coruzzi (noto al grande pubblico per la sua Platinette), da poco nuovamente in onda con "Italia si", dopo la lotta contro una malattia. Per lo spazio musicale è prevista la partecipazione di Sal Da Vinci, Franco Ricciardi e Andrea Sannino. Questi ultimi due sono gli autori di "Un giorno eccezionale", sigla della stagione 2022-2023 di "Domenica In".

Dove vederlo in tv e in streaming (11 giugno 2023)

L'ultima puntata stagionale di "Domenica In" va in onda oggi, domenica 11 giugno 2023, su Rai 1 a partire dalle 14.00 su Rai 1. Il programma condotto da Mara Venier è visibile anche su RaiPlay, sia in live streaming che on demand.