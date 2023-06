Domenica In, gli ospiti di Mara Venier oggi 4 giugno 2023: scaletta e anticipazioni

Nuovo appuntamento con Domenica In, in onda oggi, 4 giugno 2023, a partire dalle 14.00 su Rai 1. Il programma condotto da Mara Venier si apre con una intervista all'inedita coppia Giorgio Panariello-Marco Masini. Tra gli altri ospiti di questa puntata troviamo Teo Teocoli, il regista Marco Bellocchio ed Elettra Lamborghini.

Mara Venier torna anche questa settimana con la sua "Domenica In", ed apre la puntata con una intervista doppia all'attore e comico Giorgio Panariello e al cantante Marco Masini. Una strana coppia, unita dalla comune provenienza - la città di Firenze - che parlerà oggi di un tour teatrale che partirà il prossimo 12 luglio. Il titolo dello spettacolo è "Panariello vs Masini, lo strano incontro", un concentrato di musica e parola. Dopo l'allegra chiacchierata, Marco Masini siederà al pianoforte per esibirsi in alcuni dei suoi cavalli di battaglia, da "T'innamorerai" a "Ci vorrebbe il mare".

In occasione dell'ultima giornata di campionato di serie A, nonché dell'attesa festa scudetto del Napoli, Teo Teocoli interviene in studio nei panni di Felice Caccamo. Un personaggio che grazie allo show "Mai dire gol" è entrato nella storia della comicità della nostra televisione.

Mara Venier dialoga poi con Massimo Modugno, figlio del grande Domenico Modugno. L'intervirsta fornisce l'occasione per ricordare la carriera dell'indimenticabile cantante, ma soprattutto esplora il Modugno uomo, al di là della voce, e l'amore che non fece mancare nei confronti della sua famiglia.

Altro incontro della domenica televisiva è quello con Miranda Martino, negli anni '60 nota sia come attrice che come cantante. L'artista si abbandona ai ricordi, tra pubblico e privato, e si esibisce con il brano "Maruzzella", pietra miliare della canzone napoletana, scritto da Renato Carosone nel 1954.

Mara Venier ospita in studio Marco Bellocchio. Il maestro interviene in compagnia di Enea Sala, giovane attore del suo ultimo film, "Rapito", uscito nelle sale cinematografiche il 25 maggio e grande successo di critica.

Per lo spazio musicale, Elettra Lamborghini canta il suo nuovo singolo “Mani in alto”, mentre Bruno Venturini si esibisce con il classico “Core ‘ngrato”.

La nuova puntata di "Domenica In" va in onda oggi, domenica 4 giugno 2023, su Rai 1 a partire dalle 14.00 su Rai 1. Il programma condotto da Mara Venier è visibile anche su RaiPlay, sia in live streaming che on demand.