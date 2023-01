Iva Zanicchi fuori controllo: "Stavi con la famosa cantante, ma nell'amplesso la facevi cantare?". Gelo a Domenica In

È una Iva Zanicchi completamente fuori controllo quella che oggi pomeriggio è stata ospite di Domenica In. Tra doppi sensi ed esibizioni, la cantante si è lasciata andare alla sua consueta ironia, impreziosita come sempre da bollenti provocazioni. E nel suo mirino questa volta c'è stato Adriano Aragozzini, storico organizzatore del festival di Sanremo, invitato da Mara Venier proprio per commentare la kermesse al via il 7 febbraio. Ma con Iva è stato inevitabile un fuoriprogramma.

Mentre infatti si parlava di Sanremo 1990, Aragozzini raccontò di essere riuscito ad ospitare Tina Turner, icona della musica internazionale. Ed Iva, senza alcun timore, è entrata a gamba tesa nella sua vita intima. "Io all'epoca ti corteggiavo, ma tu amavi lei. Ma dimmi un po'... nell'amplesso la facevi cantare?". Aragozzini, imbarazzato, ha smentito che Iva le faceva la corte, anche perché era una donna già sposata, pur confermato la love story con la Turner. E i presenti hanno provato a smorzare i toni. "Si dice intimità, non amplesso", ma Iva non ne ha voluto sapere e ha continuato a scherzarci su, dando vita ad uno dei momenti più esilaranti della puntata.

La love story tra Adriano Aragozzini e Tina Turner

Era il 2007 quando Aragozzini rivelò di aver avuto una love story con la rockstar Tina Turner, una relazione fino a quel momento tenuta segreta. Lo fece attraverso un'intervista rilasciata al settimanale Chi. "Ci siamo amati per due anni. Conobbi Tina nel 1978, quando ancora cantava in coppia col marito Ike, un violento abitatuao a picchiarla, come lei stessa ha raccontato. Era una donna fantastica e dotata di una vitalità irresitibile. La nostra love story visse in quel clima fuori dagli schemi che caratterizza i grandi artisti. La ricordo con tenerezza e con un solo momento di imbarazzo: quando mi presentà il figlio".

La morte del figlio di Tina, un mese fa

Proprio di recente Turner è tornata tristemente nota alle cronache a causa della morte del secondo figlio, scomparso dopo il suicidio del primo avvenuto nel 2018.