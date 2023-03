Domenica In: lo scivolone di Lino Banfi sulle coppie gay, replica Mara Venier

La premessa è d'obbligo: non c'era alcun intento discriminatorio nella frase pronunciata oggi a Domenica In da Lino Banfi, eppure le sue parole stanno già facendo il giro della rete. Ospite del talk show condotto da Mara Venier, l'attore stava raccontando il suo amore per la moglie Lucia Lagastra, scomparsa nei giorni scorsi, quando è incappato in uno scivolone sulle coppie gay. Una gaffe immediatamente arginata dalla presentatrice veneta e dalla figlia Rosanna, che era ospite insieme al papà.

"C’è una canzone che a Lucia piaceva molto", ha esordito Banfi "e che è stata messa nella colonna sonora di un film dove eravamo protagonisti io e Rosanna. Il film è Il Padre delle spose e Rosanna faceva la figlia lesbica che sposa una ragazza spagnola. A Lucia piaceva molto questa canzone il cui contenuto, ho scoperto dopo, fu fatto da un autore gay per il suo ragazzo. Che poi è anche bello in una coppia normale". Ed è proprio quella espressione "coppia normale" ad essere finita nel mirino, perché starebbe ad indicare implicitamente che le coppie omosessuali non sono normali. Immediato l'intervento della padrona di casa: "Non dire in una “coppia normale” che domani stiamo su tutti i giornali", lo ha interrotto Mara. Ed in soccorso di Lino è arrivata anche Rosanna: "Papà, meglio coppia etero".