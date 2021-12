Imbarazzo a Domenica In: Mara Venier zittisce Sabrina Salerno

La prima parte di Domenica In è stata dedicata a Ballando con le Stelle e dopo un confronto acceso tra Morgan e Mariotto ecco che succede qualcosa di inaspettato: Mara Venier molto irritata zittisce Sabrina Salerno. Andiamo per gradie vediamo cosa è successo.

La ballerina 53enne è stata rimproverata dalla padrona di casa perché aveva chiesto di poter finire di parlare, questo non è piaciuto per nulla a Venier e la sia risposta ha fatto calare lo studio nell'imbarazzo, su Twitter si sono moltiplicati i messaggi contro Mara.

Il battibecco tra Mara Venier e Sabrina Salerno

“Sono felice, ho fatto un bel percorso, ho messo tutto l’amore che potevo, più di così non potevo dare” stava parlando di questo Sabrina Salerno, che aveva appena preso parola, quando Venier l'ha fermata per chiedere ad Arisa di parlare: "Vorrei sentire Arisa". Salerno quindi si è permessa di aggiungere: "Solo una cosa voglio dire", "Sì, ma dopo vengo da te…”, ha ribattuto subito Zia Mara, allora Salerno scherzando ha ribattuto: "Mi fai parlare dopo? Sicura?". "Scusa, visto che parlate di Arisa… Amore, tranquilla”, ha replicato con tono piccato Mara, l'ex ballerina ha quindi provato a spiegarsi: "Volevo solo dire una cosa del tesoretto non parlavo di Arisa". Questa è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso.

"Visto che Arisa non ha aperto bocca e la trasmissione è iniziata da trenta minuti, volevo sentire una parola di lei se non ti dispiace, eh! Se ti dispiace, io non coinvolgo più nessuno e fate voi, scusate eh" così Venier ha chiuso la questione, ma creando dell'imbarazzo ben palpabile.