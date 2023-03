"Prima di cominciare, voglio parlare a Maria De Filippi". Il messaggio di Mara Venier all'inizio di Domenica In

Colleghe, competitor ma soprattutto amiche. Motivo per cui oggi Mara Venier ha voluto mandare un abbraccio a Maria De Filippi, in onda sulla rete concorrente con Amici. Com'è noto infatti in queste ore la conduttrice è tornata in onda dopo dieci giorni di stop dovuti alla morte del marito Maurizio Costanzo. "Prima di cominciare", ha esordito Venier una volta arrivata in studio "voglio mandare un abbraccio alla mia dirimpettaia Maria".

Dopo la scomparsa di Costanzo, avvenuta il 24 febbraio, Maria si è infatti presa una pausa dal lavoro in tv per circa dieci giorni, in segno di rispetto e di dolore. Ieri sera il ritorno in onda di C'è Posta per Te, oggi pomeriggio una nuova puntata di Amici. E, sebbene le trasmissioni siano registrate, il ritorno è senz'altro simbolico. Motivo per cui Mara ha voluto omaggiarla col suo affetto, mettendo da parte ogni competizione nella gara degli ascolti. Quindi l'inizio della puntata di Domenica In, con l'intervista a Lino e Rosanna Banfi e tanti altri ospiti.

L'amicizia tra Venier e De Filippi va avanti da tempo e più volte Mara ha raccontato come il rapporto tra Maria e Maurizio le ricordasse quello che lei ha col marito e produttore Nicola Carraro. "Che dolore, che squarcio al cuore", ha dichiarato tra le tante affinità che abbiamo Maria e io c'è anche come abbiamo sempre protetto i nostri mariti, al limite di essere un po' 'rompi'. Le attenzioni sul cibo, la dieta, le visite, il riposo. Ci ha avvicinate questo modo identico di concepire la cura verso l'altro, che poi, pensandoci, è un essenziale ingrediente dell'amore".