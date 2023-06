Domenica In, Mara Venier in lacrime per il genero: "Pier, mi mancherai tantissimo"

Mara Venier ha iniziato l'ultima punatata di Domenica In nel ricordo di Pier Francesco Forleo, dirigente Rai ma soprattutto marito della figlia Elisabetta Ferracini. Il manager 61enne è scomparso all'improvviso lo scorso venerdì, lasciando attonito il mondo televisivo ma soprattutto la famiglia della conduttrice, annientata dal dolore.

"Io voglio cominciare salutando Pier" ha esordito commossa Mara Venier, apparsa già visibilmente emozionata durante il collegamento con il Tg1. Mentre dietro di lei veniva mostrata la foto sorridente di Forleo, la conduttrice ha detto: "Pier è stato un importante dirigente dela Rai, un'azienda che noi amiamo tantissimo. Anche lui l'amava molto, si occupava di sport". Poi il riferimento al legame personale con Forleo: "Per me Pier Francesco Forleo era solo mio genero e io la suocera, mi ha sempre chiamato così per 18 anni", ha aggiunto in lacrime: "Non posso fare a meno di iniziare questa puntata con chi ha portato gioia e amore nella mia vita e nella mia famiglia. Ciao Pier mi mancherai, ci mancherai tantissimo". Gli applausi del pubblico hanno accompagnato lo stacco lo pubblicitario e dimostrato l'affetto per la conduttrice.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="it" dir="ltr">Mara Venier apre ricordando suo genero e dirigente Rai, Pier Francesco Forleo. Lancia la pubblicità molto commossa, si sente lo stacco musicale ma viene interrotto andando subito a nero. <a href="https://twitter.com/hashtag/domenicain?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#domenicain</a></p>— LALLERO (@see_lallero) <a href="https://twitter.com/see_lallero/status/1667866946124087297?ref_src=twsrc%5Etfw">June 11, 2023</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="it" dir="ltr">Che male vedere zia Mara così, forza zia!!! Un abbraccio ??? <a href="https://twitter.com/hashtag/DomenicaIn?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#DomenicaIn</a></p>— Antonio_Perfetto (@tonyeffetto) <a href="https://twitter.com/tonyeffetto/status/1667866445001158657?ref_src=twsrc%5Etfw">June 11, 2023</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>