Domenica In, il collegamento con Napoli salta. Mara Venier esclama: "Salutame a soreta!"

La puntata di Domenica In si è aperta con un collegamento con Napoli in occasione della partita Napoli-Salernitana di Serie A. Nella città partenopea i festeggiamenti per lo scudetto sono già iniziati: "33esima puntata di Domenica In, come 33 sono gli anni che il Napoli non vince lo scudetto", ha esordito zia Mara collegandosi con l'inviato Pascal Vicedomini fuori lo stadio Diego Armando Maradona.

Insieme al giornalista un gruppo di tifosi con bandiere e sciarpe, ma qualcosa nel collegamento non è andato bene e d'improvviso è saltata la linea. Prima di chiudere però Mara Venier ha esclamato: "Se ciao, salutame a soreta! Non si vede niente e non si sente niente!". Una chiusura degna di Zia Mara che poco dopo ha fatto entrare nel suo salotto Carolyn Smith che ha parlato del ritorno del tumore e della sua carriera.