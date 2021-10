Domenica In finisce prima: il messaggio di Mara Venier

Oggi Domenica In andrà in onda per poco meno di un'ora. Una puntata in versione ridotta, dalle 14 alle 14.45, per lasciare spazio su Raiuno alla partita Italia-Belgio, valida per il terzo posto della Nations League.

Una domenica quasi libera per Mara Venier, che ne approfitta per godersi gli affetti, come fa sapere su Instagram: "Buongiorno amici - scrive - oggi Domenica In inizia alle 14 e termina alle 14.45. Alle 15 ci sarà la partita dell'Italia, io torno a casa e cucino. Che cucino? Non so. Che mi consigliate? Stasera cenetta con amiche". La conduttrice la domenica ama dilettarsi ai fornelli, dopo la puntata, oggi avrà più tempo da dedicare alla sua passione.

Andrà in onda al solito orario invece Da noi... A ruota libera. A partire dalle 17.20 Francesca Fialdini ospiterà Neri Marcoré, Bianca Guaccero, Gabriele Cirilli, Paola Minaccioni e Giovanni Caccamo, che si racconteranno tra successi e fallimenti del loro lavoro.