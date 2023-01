Domenica In, gli ospiti di Mara Venier il 22 gennaio 2023: scaletta e anticipazioni

Domenica In oggi, domenica 23 gennaio 2023, torna nel consueto appuntamento a partire dalle 14 su Rai 1. In diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma, Mara Venier conduce la 19esima puntata dello storico programma che da anni tiene compagnia ai telespettatori, con ospiti pronti a raccontare le loro storie e a commentare gli accadimenti più attuali.

Domenica In, ospiti e anticipazioni del 23 gennaio 2023

In apertura ampio lo spazio che Mara Venier dedicherà a Gina Lollobrigida, amatissima attrice scomparsa lo scorso lunedì, a cui Mara Venier era legata da un affetto sincero, confermato anche dall'intervento con cui ha difeso la sua memoria durante la puntata de La Vita In Diretta. Con lei ci sarà Andrea Piazzolla, la persona che è stata più vicina a Gina in tutti questi anni, il manager Adriano Aragozzini, l'attrice Giovanna Ralli, l'avvocato Antonio Ingroia e il cardiologo che l'ha avuta in cura negli ultimi anni, il prof. Francesco Ruggiero.

A seguire, uno spazio dedicato alla storia del Festival di Sanremo con i cantanti Bobby Solo, Gigliola Cinquetti, Mal, Sandro Giacobbe, i Jalisse e Francesca Alotta che si esibiranno con i loro cavalli di battaglia sanremesi. In qualità di opinionisti ci saranno Marino Bartoletti e Francesca Barra. Nel corso della puntata ci sarà anche uno spazio dedicato al ricordo di Domenico Modugno, in studio la moglie Franca Gandolfi che gli è stata al fianco per oltre 40 anni e dal quale ebbe tre figli Marco, Massimo e Marcello.