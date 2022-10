Domenica In, gli ospiti di Mara Venier il 2 ottobre 2022: scaletta e anticipazioni

Tanti ospiti per la nuova puntata di Domenica In, in onda come ogni weekend domenica 2 ottobre, dalle ore 14 alle ore 17.10 su Rai1, in diretta dagli Studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma. Quarto appuntamento della nuova edizione 2022/2023 appena cominciata, vedrà come sempre in condotta Mara Venier insieme a tanti volti dello spettacolo e dell'attualità, presenti in studio o in collegamento.

Anzitutto, Asia Argento: l'attrice si racconterà tra carriera e vita privata, oltre a fare chiarezza in merito ad alcune affermazioni contenute in una biografia non autorizzata dello chef Anthony Bourdain, morto suicida nel giugno 2018. Come gli appassionati di cronaca rosa sapranno, infatti, proprio in questi giorni hanno cominciato a circolare alcuni messaggi che i due si sarebbero scambiati a poche ore dell'estreno gesto.

Direttamente da Cellino San Marco, dove abitano con Al Bano Carrisi, arriveranno Loredana Lecciso e la figlia Jasmine, giovane cantante (proprio come il papà), per ripercorrere alcuni momenti della sua carriera e parlare del suo ruolo di mamma e compagna di Albano Carrisi; a seguire Jasmine Carrisi si esibirà con il suo ultimo singolo “Nessuno mai”.

E poi, in concomitanza con il ritorno in onda di Mina Settembre 2, in studio ci sarà l'attrice protagonista Serena Rossi, che si esibirà in un medley di canzone napoletane, oltre a presentare la seconda stagione della serie tv, in onda su Rai1 da domenica 2 ottobre.

Spazio poi all'amore. I neo sposi Enrico Brignano e Flora Canto che si sono uniti in matrimonio il 30 luglio scorso, ripercorreranno insieme a Mara Venier i momenti più significativi della loro carriera, oltre a far rivivere le emozioni del giorno più importante della loro vita.

Infine, Aldo Cazzullo interverrà per presentare il suo ultimo libro Mussolini - Il capobanda.