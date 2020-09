Domenica In: tutti gli ospiti, da Emma a Claudia Gerini

La terza puntata di ‘Domenica in’, in onda domenica 27 settembre, in diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma e condotta da Mara Venier, avrà come protagonisti tanti ospiti in studio e in collegamento.

Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale, i due attori amatissimi dal pubblico televisivo interverranno in studio per presentare la fiction ‘L’Allieva 3’ in onda su Rai1. Emma Marrone, si racconterà a tutto tondo per poi esibirsi con il singolo ‘Latina’, ai primi posti nelle classifiche.

Massimo Lopez, interverrà per presentare il suo libro ‘Stai attento alle nuvole’ per poi esibirsi in una performance musicale accompagnato dall’orchestra di ‘Domenica In’, diretta dal maestro Stefano Magnanensi. L’attrice Claudia Gerini sarà in studio per presentare il film ‘Burraco Fatale’, prodotto da Rai Cinema, per la regia di Giuliana Gamba. Rita Dalla Chiesa, interverrà per presentare il suo libro ‘Il mio valzer con papà, un ritratto molto personale e famigliare di suo padre, il Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, del quale proprio domenica 27 settembre ricorre il centenario dalla nascita.

Ci sarà spazio per un ampio talk dedicato alla seconda puntata di ‘Ballando con le stelle’, opinionisti in studio Selvaggia Lucarelli, Alberto Matano e Guillermo Mariotto, mentre in collegamento ci saranno Alessandra Mussolini e Paolo Contini coi relativi ballerini.