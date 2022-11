Domenica In, gli ospiti di Mara Venier il 5 novembre 2022: scaletta e anticipazioni

Tanti ospiti in scaletta nella nuova puntata di Domenica In, in onda domenica 6 novembre, dalle ore 14 alle ore 17.10 su Rai1. In diretta dagli Studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma, Mara Venier tornerà al timone del talk show più fortunato del weekend.

Ad aprire l'appuntamento sarà Paolo Bonolis, che si racconterà tra carriera e vita privata: oltre a presentare il suo secondo libro ‘Notte Fonda’, un romanzo che narra di un dialogo tra un lui e una lei nel corso di una notte, il conduttore romano si lascerà andare a qualche incursione nel suo privato, dal legame con la moglie Sonia Bruganelli ai figli che lo hanno reso nonno di recente. Dal mondo del cinema arriva poi Monica Bellucci che presenterà il nuovo film dei Manetti Bros Diabolik 2, dove veste i panni di Altea, la fidanzata del celebre ispettore Ginko interpretato da Valerio Mastandrea.

Spazio poi al talk dedicato a Ballando con le stelle, in studio Iva Zanicchi e Alessandro Egger, con loro gli opinionisti: Guillermo Mariotto, Fabio Canino e Anna Pettinelli.

Per celebrare il successo della fiction di Rai Uno Vincenzo Malinconico arriva poi l’attore Massimiliano Gallo, che interverrà per raccontare i suoi esordi e il suo legame con il padre, l’indimenticabile Nunzio Gallo, vincitore di ‘Canzonissima’ nel 1956 con la canzone “Mamma”. Beppe Fiorello e Paolo Ruffini faranno un’incursione in studio per presentare il loro nuovo film ‘Ragazzaccio’ per la regia proprio di Paolo Ruffini, uscito nelle sale il 3 novembre.

Infine via alla musica con Maurizio Vandelli con alcune canzoni dedicate a Lucio Battisti, tratte dal suo nuovo cofanetto e libro ‘Emozioni garantite’.