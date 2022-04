Domenica In, gli ospiti di Mara Venier il 3 aprile 2022: scaletta e anticipazioni

Domenica 3 aprile torna su Rai1 Domenica in. Lo show pomeridiano di Mara Venier ha come sempre in serbo un cast da non perdere. La 29esima puntata come sempre sarà in programma dalle 14 alle 17 tra intrattenimento e attualità.

La prima parte sarà come sempre dedicata alla cronaca e infatti si parlerà di Russia ed Ucraina. Saranno ospiti di questa prima parte la direttrice del Tg1 Monica Maggioni e poi Noemi che si esibirà in un inno alla pace e alla fine della guerra: Imagine di John Lennon. La cantautrice sarà poi presente nel proseguo della puntata dove sarà protagonista di una lunga intervista.

Gli ospiti della puntata del 3 aprile di Domenica in

Oltre a Noemi e a Monica Maggioni, Zia Mara intervisterà Claudio Amendola che parlerà, tra le altre cose, della sua fiction “Nero a metà” in onda su Rai1. Poi ci sarà Francesco Gabbani che oltre a cantare un medley delle sue canzoni presenterà il suo nuovo programma "Ci vuole un fiore" che condurrà insieme a Francesca Fialdini su Rai 1 dal prossimo venerdì.

Di nuovo spazio al cinema con Alessandro Preziosi, Matilde Gioli e Luca Barbareschi per il film di Fausto Brizzi Bla Bla Baby. Ospite d'eccezione della giornata sarà Vincenzo Mollica, che pochi giorni fa ha ricevuto a Roma, presso la sede della SIAE, il "Microfono d’oro". A consegnargli il premio è stato il Presidente SIAE Giulio Rapetti, in arte Mogol, e in quell'occasione l'autore ha affermato: "Voglio dire che gli angeli, prima di essere angeli, erano persone e tu sei una di quelle persone. Per me è un onore consegnarti questo Microfono d’Oro, perché tu lo meriti come nessuno". Per l'occasione in studio ci sarà anche Enrico Mentana e un messaggio speciale di Adriano Celentano.

Grazie ad alcune storie che la padrona di casa ha pubblicato su Instagram si può intuire che domani si ballerà molto: insomma il divertimento sarà assicurato.

Qui sotto Mara Vernier durante le prove di Domenica In