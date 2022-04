Domenica In, gli ospiti di Mara Venier il 1 maggio 2022: scaletta e anticipazioni

Domenica 1 maggio Mara Venier torna in diretta su Rai1 con "Domenica in". L'appuntamento domenicale come ogni settimana sarà incentrata sul racconto pubblico e privato dei suoi ospiti. Vediamo nel dettaglio cosa vedremo domani in diretta.

Gli ospiti di Mara Venier a Domenica In il 1 maggio

Spazio alla musica con Roby Facchinetti che avrà modo di festeggiare il suo 78esimo compleanno, per festeggiarlo in diretta ci saranno anche gli amici Red Canzian, Dodi Battaglia e Riccardo Fogli oltre ad una rappresentanza dei fan deo Pooh. Ovviamente non mancheranno le canzoni dei gruppo che faranno cantare sia i presenti in studio sia i telespettatori.

Poi sulla sedia di fronte a Zia Mara si siederà Teo Teocoli che imiterà anche Ray Charles; tra gli ospiti anche Peppino Di Capri che suonerà un medley delle sue canzoni più note.

A Domenica In verrà presentata anche "Una squadra" la serie di Domenico Procacci, con Adriano Panatta e Paolo Bertolucci, che racconta la storia della nazionale italiana di tennis che ha vinto la Coppa Davis nel ’76.

Aiello sarà uno dei super ospiti del pomeriggio di Mara Venier che canterà il brano con cui ha gareggiato al Festival di Sanremo ed anche il suo nuovo singolo "Paradiso". Tra gli ospiti anche la virologa Ilaria Capua che presenterà il suo nuovo libro "Il coraggio di non aver paura". In ultima battuta sarà celebrato un secondo compleanno, quello di Nello Buongiorno, che festeggerà anche i suoi 60 anni di carriera cantando la canzone "Tu non mi lasciare mai".

Appuntamento dunque per tutto questo il pomeriggio del primo maggio, a partire dalle ore 14 in diretta su Rai1 per la puntata numero 33 della stagione 2021-2022 di Domenica in, come sempre diretta e condotta da Mara Venier.