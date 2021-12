Domenica In, gli ospiti di Mara Venier nella puntata del 12 dicembre: scaletta e anticipazioni

Ospiti e tante sorprese nel corso della puntata di Domenica In in onda domenica 12 dicembre 2021, a partire dalle ore 14.00, in diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma. Alla conduzione nel pomeriggio di Rai1, come sempre, l'insostituibile padrona di casa Mara Venier, pronta ad allietare il pomeriggio dei telespettatori.

Il ricordo di Lina Wertmuller

Un ampio spazio di Domenica In sarà dedicato al ricordo di Lina Wertmuller, scomparsa all'età di 93 anni: in studio con Mara Venier Giancarlo Giannini, Aldo Cazzullo e il produttore Ciro Ippolito, mentre in collegamento ci sarà l'attrice Isa Danieli.

Gli ospiti di Mara Venier

Tornerà in studio Gina Lollobrigida, accompagnata dall'avvocato Antonio Ingroia, per aggiornare il pubblico su alcune novità riguardanti le vicende giudiziarie che l'hanno messa a dura prova in questi ultimi anni. Shel Shapiro racconterà alcuni episodi della sua carriera e si esibirà al pianoforte con il nuovo singolo 'La leggenda dell'amore eterno'. Saranno in studio anche le attrici protagoniste del film '7 donne e un mistero' per la regia di Alessandro Genovesi: Luisa Ranieri, Margherita Buy, Micaela Ramazzotti, Diana Del Bufalo, Sabrina Impacciatore e Benedetta Porcaroli.

Pierpaolo Pretelli e il talk su ‘Ballando’

Come di consueto, poi, Pierpaolo Pretelli si esibirà nel gioco 'Il Musichiere di Domenica In'. Per il talk su 'Ballando', infine, protagonisti in studio saranno: Valeria Fabrizi, Federico Lauri e Alvise Rigo, mentre Albano Carrisi sarà in collegamento da Cellino. Con loro Carolyn Smith, Alba Parietti e Pierluigi Diaco.