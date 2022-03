Domenica In, gli ospiti di Mara Venier il 13 marzo 2022: scaletta e anticipazioni

Come ogni domenica pomeriggio anche il 13 marzo torna l'appuntamento con Mara Venier su Rai1. Come sempre molti ospiti, interviste esclusive e uno spazio dedicato all'informazione, in particolare alla guerra in Ucraina.

Gli ospiti di Domenica In

La puntata aprirà con uno spazio informativo sugli sviluppi della guerra in Ucraina, sarà mandato in onda un filmato e ci saranno i contributi di alcuni ospiti. Poi tornerà Gemma Calabresi Milite per proseguire l’intervista iniziata la scorsa domenica, ma che per motivi di tempo non è stata conlcusa. La vedova del Commissario Luigi Calabresi, ammazzato dalle Brigate Rosse, tornerà a parlare della sua vita dopo il 17 maggio del 1972.

Tra gli ospiti anche Riccardo Cocciante e Matteo Bocelli. Il primo ripercorrerà la sua lunga carriera e delizierà il pubblico cantando alcune delle sue canzone più note. Il figlio di Andrea Bocelli sarà in tv per parlare del suo ultimo lavoro musicale "Dimmi", scritto da lui insieme a Mahmood.

Amanda Lear si racconta

Amanda Lear sarà la protagonista di una lunga intervista in cui parlerà della sua vita privata, della carriera.