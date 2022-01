Domenica In, gli ospiti di Mara Venier il 16 gennaio 2022: scaletta e anticipazioni

Domenica 16 gennaio, dalle 14 alle 17 su Raiuno, Mara Venier conduce in diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma una nuova puntata di Domenica In, la diciottesima. Tanti gli ospiti in studio e in collegamento.

Lo spazio dedicato al Covid

Vista la situazione epidemiologica, è tornato il Tavolo sull'emergenza sanitaria. Prosegue lo spazio informativo di attualità dedicato al Covid e ai vaccini: in studio il Sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri, la Direttrice di Microbiologia Clinica presso l'Ospedale Sacco di Milano Prof.ssa Maria Rita Gismondo e il cantante Al Bano, uscito di recente dalla positività al Covid. In collegamento ci saranno l'infettivologo dell'Ospedale San Martino di Genova Prof. Matteo Bassetti, il Governatore della Regione Veneto Luca Zaia e il direttore di Libero Alessandro Sallusti.

Gli ospiti vip

Spazio poi all'intrattenimento. L'attrice Serena Rossi interverrà per presentare la nuova fiction di Raiuno La Sposa, in onda da domenica 16 gennaio per la regia di Giacomo Campiotti. Federica Cappelletti, moglie del campione della Nazionale Paolo Rossi, scomparso nel dicembre 2020, interverrà per presentare il libro 'Per sempre noi due', che raccoglie alcune loro bellissime lettere d'amore.

Il talk su Sanremo

A poche settimane dal Festival di Sanremo 2022 torna il talk dal titolo 'Tutti pazzi per Sanremo' con Al Bano, Bobby Solo, Fausto Leali, Marino Bartoletti, Alba Parietti e Gabriella Farinon. Inoltre, la band di Domenica In, insieme a Pierpaolo Pretelli, si esibirà cantando alcuni successi del Festival.