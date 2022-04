Domenica In, gli ospiti di Mara Venier il 17 aprile 2022: scaletta e anticipazioni

Pasqua con Mara Venier e la sua Domenica In: in diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma, domenica 17 aprile, dalle ore 14 alle ore 17 su Rai1, andrà in onda la trentunesima puntata dello storico programma sempre allietato da tanti ospiti in studio e in collegamento.

Gli ospiti di Mara Venier

Leonardo Pieraccioni interverrà con Sabrina Ferilli in collegamento per presentare il film ‘Il sesso degli angeli’ dal 21 aprile al cinema. Il cantante Albano accompagnato al pianoforte dal maestro Alterisio Paoletti si esibirà in un medley dei suoi successi per poi cantare insieme alla figlia Jasmine Carrisi il brano “Nessuno” mentre la stessa Jasmine a seguire si esibirà con il suo ultimo singolo “Ego”. Ancora musica con gli Oliver Onions (Guido e Maurizio De Angelis) che si esibiranno in un medley dei loro successi, contenuti nell’album ‘Future Memorabilia’ e contenente le colonne sonore dei tanti film di Bud Spencer e Terence Hill.

Il ricordo di Raoul Casadei e non solo

Mirko Casadei accompagnato dalla sua orchestra ricorderà suo papà Raoul Casadei l’indimenticabile Re del liscio, scomparso a marzo 2021, e si esibirà cantando alcuni classici come “Romagna mia” e “Ciao mare” accompagnato in studio da cinque coppie di ballerini di liscio mentre il ballerino di ‘Ballando con le stelle’ Vito Coppola si cimenterà in una lezione di fisico e mazurca per Mara Venier. Il Mago Silvan allieterà un gruppo di bambini con le sue magie, mentre Gigi Marzullo sarà protagonista di un’intervista per presentare il suo ultimo libro ‘La vita è un sogno’.

Lorella Boccia e Clementino si collegheranno dalla sede Rai di Napoli per presentare la nuova edizione di ‘Made in Sud’ in onda da lunedì 18 aprile alle 21.20 su Rai2.

Ernst Knam prepara in diretta l'uovo di Pasqua

Ospite di Mara Venier sarà anche il Maître Chocolatier Ernst Knam con sua moglie Frau Knam che dalla rubrica settimanale “La Dolceria” de I Fatti Vostri, approda a Domenica In per realizzare il simbolo per eccellenza di questa festività: l’uovo di Pasqua. A fare da assistenti speciali in questa domenica all’insegna della festa e del buon cibo dei piccoli ma attentissimi aiutanti che realizzeranno insieme ai celebri pasticceri le decorazioni delle uova pasquali.