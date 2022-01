Domenica In, gli ospiti di Mara Venier del 2 gennaio: scaletta e anticipazioni

Prima puntata del nuovo anno per Domenica In, in onda domenica 2 gennaio 2021 su Rai Uno. Mara Venier è la padrona di casa del salotto della domenica pomeriggio, in diretta dalle 14 dagli studi Fabrizio Frizzi di Roma.

Tanti gli ospiti, come sempre, per una puntata che spazierà dalla musica al cinema, senza dimenticare l'attualità.

Tutti gli ospiti

Massimo Ranieri tra i 25 big della prossima edizione del Festival di Sanremo firmato e condotto da Amadeus, si racconterà tra carriera e vita privata oltre a presentare il suo libro autobiografico 'Tutti i sogni ancora in volo'. Orietta Berti si esibirà cantando il brano 'Amazzonia' che dedicherà a tutti i bambini e il nuovo singolo 'Luna Piena' che nasce dalla collaborazione artistica con il rapper Manuelito in arte 'Hell Raton'. La cantane emiliana festeggerà anche la certificazione del sesto Disco di Platino per il brano 'Mille' inciso insieme a Fedez e Achille Lauro.

Christian De Sica protagonista al cinema con il film di Alessandro Siani dal titolo Chi ha incastrato Babbo Natale? si racconterà a tutto tondo parlando dei suoi affetti e del forte legame con la sua famiglia ed i suoi figli, oltre a ricordare suo papà Vittorio De Sica e la mamma Maria Mercader.

Ancora spazio alla musica con Bobby Solo che si esibirà con la sua band cantando alcuni suoi successi come 'Zingara' e 'Una lacrima sul viso' oltre a un paio di classici di Elvis Presley come 'Love me Tender' e 'Blue Suede Shoes'. Infine, il giornalista, conduttore e scrittore Paolo Del Debbio presenterà il suo libro autobiografico 'Le 10 cose che ho imparato dalla vita'.