Domenica In, gli ospiti di Mara Venier il 22 maggio 2022: scaletta e anticipazioni

Domenica 22 maggio, dalle 14 alle 17 su Rai 1, Mara Venier conduce in diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma una nuova puntata di Domenica In, la trentaseiesima. Tanti gli ospiti in studio e in collegamento che si racconteranno alla padrona di casa, non mancheranno poi momenti di approfondimento e attualità.

Le interviste a Gianluca Vacchi e Federica Pellegrini

Gianluca Vacchi, imprenditore e influencer, si racconterà tra vita privata e carriera oltre a presentare il documentario Mucho Mas, che uscirà nelle piattaforme digitali il 25 maggio. Federica Pellegrini, ex campionessa olimpica di nuoto, interverrà per ripercorrere le tappe più importanti della sua lunga carriera agonistica e non mancherà un accenno sulle prossime nozze con il compagno e allenatore Matteo Giunta.

Gli ospiti

Tra gli ospiti della puntata anche Mika, che si collegherà con Mara Venier per raccontare la bellissima esperienza vissuta insieme a Laura Pausini e Alessandro Cattelan all'Eurovision Song Contest, oltre a presentare in anteprima il suo nuovo tour The Magic Piano che prenderà il via dal prossimo settembre. I Ricchi e Poveri si esibiranno in un medley dei loro successi, mentre Luigi Strangis vincitore di Amici, si esibirà con il suo singolo Tienimi Stanotte.

Il collegamento con Maria Falcone

Nel corso della puntata, ci sarà anche un importante collegamento da Palermo con la Prof.ssa Maria Falcone in occasione della Giornata della Legalità che vede coinvolta tutta la Rai con un palinsesto dedicato su tutte le reti, per ricordare le vittime della mafia a trent'anni dall'attentato di Capaci in cui, il 23 maggio 1992, persero la vita Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli uomini della scorta.