Domenica In, gli ospiti di Mara Venier il 24 aprile 2022: scaletta e anticipazioni

Domenica 24 aprile, dalle 14 alle 17 su Rai1, Mara Venier conduce in diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma una nuova puntata di Domenica In, la trentaduesima. Tanti gli ospiti in studio e in collegamento che si racconteranno alla padrona di casa.

L'intervista a Raoul Bova

Raoul Bova sarà protagonista di un'ampia intervista in cui si racconterà tra carriera e vita privata, per poi dare alcune anticipazioni sul suo nuovo personaggio, Don Massimo, che da giovedì prossimo vedremo nella serie Don Matteo dopo l'uscita di scena del celebre e amato Terence Hill.

Gli ospiti

Tommaso Paradiso torna a Domenica In per presentare il suo primo film da regista dal titolo Sulle Nuvole, con lui anche gli attori Marco Bocci e Barbara Ronchi. Paolo Ruffini sarà in studio accompagnato da tre giovani attori dello spettacolo teatrale Up & Down in tour nei teatri di tutta Italia. Ancora spazio al mondo del cinema con gli attori Salvatore Esposito e Greta Scarano che interverranno per presentare il film La cena perfetta per la regia di Davide Minnella. Il Prof. Massimo Galli noto infettivologo dell’Ospedale Sacco di Milano, sarà in studio per presentare il libro Gallipedia nel quale si racconta parlando delle sue esperienze nella vita privata e della sua grande passione per la ricerca scientifica. Con il noto Chef Gennaro Esposito si parlerà di cucina e di piatti della grande tradizione gastronomica napoletana e non solo. Ci sarà anche spazio per la musica con il gradito ritorno di Mirko Casadei e della sua orchestra.