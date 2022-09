Domenica In, gli ospiti di Mara Venier il 25 settembre 2022: scaletta e anticipazioni

Domenica 25 settembre, dalle ore 14 alle ore 17.10 su Rai1, in diretta dagli Studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma, andrà in onda la 3^ puntata della nuova edizione 2022/2023 di Domenica In condotta da Mara Venier.

Gli ospiti in studio e in collegamento

Tanti gli ospiti in studio e in collegamento. In apertura Milly Carlucci interverrà per presentare il cast della nuova edizione di ‘Ballando con le stelle’ che prenderà il via da sabato 8 ottobre, in prima serata su Rai1, in studio alcuni dei concorrenti accompagnati dai rispettivi ballerini, oltre a Rossella Erra e Carolyn Smith, in rappresentanza della giuria di ‘Ballando con le stelle’. Luciana Littizzetto sarà in studio per un’intervista sulla sua carriera e per annunciare la nuova edizione di ‘Che tempo che fa’ che riprenderà il via da domenica 9 ottobre, su Rai3, condotta come sempre da Fabio Fazio. Elodie si racconterà tra carriera e vita privata, oltre a presentare il film ‘Ti mangio il cuore’, presentato con successo alla recente ‘Mostra del Cinema di Venezia’ ed uscito nei cinema il 22 settembre. Francesco Gabbani si esibirà in un medley dei suoi successi accompagnato in studio dalla sua band. Lino Guanciale racconterà la sua esperienza sul set di ‘Sopravvissuti’, la nuova ed attesissima serie di Rai1 in onda dal 3 ottobre, per la regia di Carmine Elia. Il regista Pupi Avati interverrà insieme a Sergio Castellitto per presentare il suo ultimo film ‘Dante’, in uscita al cinema il 29 settembre. Andrea Sannino e Franco Ricciardi si esibiranno cantando “Un giorno eccezionale”, la nuova sigla di Domenica In.