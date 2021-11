Domenica In, gli ospiti di Mara Venier nella puntata del 28 novembre: scaletta e anticipazioni

Domenica 28 novembre Mara Venier torna con Domenica In su Rai Uno. La conduttrice sarà nuovamente in studio dopo la caduta di domenica scorsa.

In diretta come sempre dalle 14 dagli studi Rai 'Fabrizi Frizzi' di Roma, sono attesi tanti ospiti in studio e in collegamento, con interviste, storie e momenti emozionanti e divertenti.

Gli ospiti

A dare il via al pomeriggio di Domenica In è la voce profonda di Bobby Solo. Giuseppe Zeno e Maria Chiara Giannetta commentano poi il successo della fiction di Rai1 Blanca. Sabrina Salerno, impegnata a Ballando con le Stelle, oltre a ripercorrere le tappe della sua carriera artistica, affronta il difficile rapporto che aveva con il padre, scomparso nel luglio 2019.

Mara Venier intervista anche Luca Trapanese, genitore single che nel 2018 ha adottato la piccola Alba: Trapanese è in studio per presentare il libro "Le nostre imperfezioni". Con lui anche Flavio Insinna, autore del libro-favola "Il gatto del Papa", con una "sorpresa" per la piccola Alba.

Pierpaolo Pretelli ancora protagonista

Pierpaolo Pretelli si esibisce in una coreografia ispirata al musical Mamma Mia. Domenica scorsa è stato lui ad "accogliere" il pubblico al ritorno dal break pubblicitario dopo che Mara Venier era caduta dietro le quinte.

Spazio anche al talk su Ballando, con protagonisti in studio Alvise Rigo e Federico Lauri, oltre agli ‘opinionisti’ Guillermo Mariotto, Alba Parietti, Elisa Isoardi e la signora Rossella Erra.