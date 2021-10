Domenica In, gli ospiti di Mara Venier nella puntata del 31 ottobre: scaletta e anticipazioni

Domenica 31 ottobre andrà in onda la sesta puntata di Domenica In. In diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma Mara Venier avrà con sé numerosi ospiti, in studio e in collegamento dalle dalle ore 14 alle ore 17:10, alle 16:20 però la linea passerà al Tg1 per lo speciale dedicato al G20 in occasione della conferenza stampa del Presidente del consiglio Mario Draghi.

Domenica In, ospiti vip e scaletta del 31 ottobre

Mara continua a dare a spazio a "Ballando con le stelle" e ospiterà in studio alcuni concorrenti di questa edizione: Memo Remigi e Fabio Galante, commenteranno le loro esibizioni Ivan Zazzaroni, Alessandra Mussolini, Roberto Alessi e Alba Parietti.

Memo Remigi sarà poi il protagonista di una toccante intervista sulla sua vita privata e sulla carriera. L’attore Marco Giallini presenterà il film ‘Io sono Babbo Natale’ nel cast anche

l’indimenticabile Gigi Proietti scomparso il 2 novembre 2020. Ancora cinema con Gabriele Muccino che si racconterà senza filtri in occasione della presentazione del libro autobiografico "La vita addosso" nel quale racconta i momenti più significativi della sua carriera cinematografica. Il regista Ferzan Ozpetek interverrà in qualità di testimonial dell’A.i.r.c. per dare il via alla raccolta fondi a sostengo della ricerca contro il cancro che vedrà impegnata la Rai per tutta

la settimana fino al 7 novembre.

La puntata terminerà alle ore 16.20 per dare le linea alla conferenza stampa del Presidente del Consiglio Mario Draghi al G20.