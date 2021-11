Domenica In, gli ospiti di Mara Venier nella puntata del 7 novembre: scaletta e anticipazioni

Scaletta ricchissima e tantissimi ospiti nella prossima puntata di Domenica In, in onda domenica 7 novembre 2021, a partire dalle 14 su Rai Uno. In diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma andrà in onda l'ottavo appuntamento del contenitore pomeridiano condotto da Mara Venier.

Gli ospiti

Carlo Verdone si racconterà tra carriera e aneddoti di vita privata oltre a presentare la nuova serie tv Vita da Carlo, disponibile al cinque novembre su Prime Video. Luciana Littizzetto in collegamento dagli studi Rai di Milano, parlerà del suo speciale rapporto con i suoi figli, tema che ha ispirato il suo nuovo libro Io mi fido di te - Storia dei miei figli nati dal cuore.

Eleonora Daniele sarà protagonista di un’ampia intervista nella quale parlerà dei suoi affetti più cari, dall'amore per la figlia Carlotta, nata appena un anno fa, allo speciale rapporto che aveva con suo fratello Luigi, venuto a mancare nel 2015 al quale ha dedicato il suo ultimo libro Quando ti guardo negli occhi dedicato a tutti coloro che soffrono di autismo.

L'esibizione speciale di Pierpaolo Petrelli

Ancora Tale e Quale Show con due dei protagonisti di questa edizione, Pierpaolo Pretelli sarà protagonista di un esibizione a “sorpresa” e di un nuovo gioco telefonico che coinvolgerà il pubblico da casa: Pierpaolo del resto è sempre più vicino a Mara, che non nasconde di adorarlo, tanto da invitarlo alla sua festa di compleanno. Con lui anche Stefania Orlando che si è ben distinta nel corso di questa edizione con le sue esibizioni live.

I genitori di Rossano Rubicondi

Ci sarà anche spazio per un ricordo di Rossano Rubicondi morto una settimana fa a New York con i genitori Claudio e Rosa Rubicondi presenti in studio. Proprio ad inizio settimana i due hanno infatti raccontato di non essere in alcun modo a conoscenza della malattia che ha poi concorso alla morte del modello ex di Ivana Trump.