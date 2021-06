Domenica In, gli ospiti di Mara Venier nell'ultima puntata del 27 giugno: scaletta e anticipazioni

Ultima puntata per l'edizione di questa stagione per Domenica In. Il 27 giugno, in diretta dagli studi Rai 'Fabrizio Frizzi' di Roma, va in onda la 41esima puntata del programma della domenica pomeriggio condotto da Mara Venier, che avrà come sempre tanti ospiti in studio e in collegamento. La regia è di Flavia Unfer.

Domenica In, la puntata del 27 giugno: lo spazio dedicato all'attualità e gli ospiti

Per lo spazio informativo su vaccini e Covid-19 durante la puntata interverranno il commissario straordinario per l’emergenza Covid-19 generale Francesco Paolo Figliuolo, il Sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri e il professor Francesco Vaia Direttore Sanitario dell’Ospedale Spallanzani di Roma.

Dopo l'attualità, sarà il momento degli ospiti del mondo dello spettacolo e non solo. Achille Lauro presenterà il suo nuovo singolo 'Latte Più'. Don Antonio Mazzi presenterà il suo nuovo libro 'La speranza è una bambina ostinata', circondato dall'affetto di alcuni amici come Beppe Carletti de I Nomadi, Giovanna Ralli e Ivan Cottini che si esibirà in una originale coreografia sulla musica di 'Rinascerò Rinascerai'.

Emozioni e risate garantite anche con Jerry Cala, che festeggerà in studio con Mara Venier i suoi 50 anni di carriera e i suoi 70 anni esibendosi in un medley due suoi successi. Ancora musica, con Cristiano Malgioglio che presenterà il suo nuovo singolo 'Tutti mi guardano' e sarà protagonista di un momento divertente con il trasformista Vincenzo De Lucia. L'ex campione del mondo di Moto classe 250 Max Biaggi si racconterà tra carriera e vita privata. Andrea Sannino presenterà il suo nuovo singolo 'Ammore' che uscirà il 28 giugno, mentre Serena Autieri interverrà per lanciare il suo nuovo programma 'Dedicato' in onda su Rai1.