Domenica In, gli ospiti di Mara Venier l'11 dicembre 2022: scaletta e anticipazioni

Domenica 11 dicembre, alle 14 su Rai 1, va in onda un nuovo appuntamento con Domenica In. In diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma, Mara Venier conduce la tredicesima puntata, piena di ospiti pronti a raccontarsi.

Si parte con un ampio spazio dedicato ad Andrea Bocelli, in studio con i figli Matteo e Virginia per presentare il nuovo album di Natale "A Family Christmas", contenente alcuni classici di come "Feliz Navidad", "Happy Xmas (War is over)" e "Buon Natale" oltre al singolo "Il giorno più speciale". Drusilla Foer interverrà per presentare la seconda edizione di "Drusilla - l'Almanacco del giorno dopo", in onda su Rai 2 dal lunedì al venerdì alle ore 19.50.

Spazio poi alla musica con Fabrizio Moro che si esibirà con il nuovo singolo "Senza di te" mentre Shel Shapiro accompagnato dalla sua band canterà "Troppa realtà". Sal Da Vinci con la sua compagnia teatrale, presenterà il musical "Masaniello Revolution" che debutterà al Teatro Augusteo di Napoli il 16 dicembre. Nel corso della puntata ci sarà anche spazio per la Maratona Telethon che prenderà il via proprio domenica 11 dicembre e che coinvolgerà tutti i programmi Rai fino al 18 dicembre. La puntata terminerà alle ore 15.40 per dare la linea alla ventesima edizione del Junior Eurovision Song Contest che prevede la partecipazione di 16 Paesi; per l'Italia in gara la giovane cantante Chanel Dilecta con il brano "Bla bla bla".