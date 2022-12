Domenica In, gli ospiti di Mara Venier il 18 dicembre 2022: scaletta e anticipazioni

Domenica 18 dicembre, dalle ore 14 su Rai1, in diretta dagli Studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma, andrà in onda la 14esima puntata di Domenica In che farà da traino per la finalissima del Campionato mondiale di calcio che si sta svolgendo in queste i Qatar. Eccezionalmente, dunque, l'appuntamento condotto da Mara Venier finirà alle ore 15:30, non prima di aver allietato il pubblico con ospiti e interviste.

Domenica In, le anticipazioni del 18 dicembre 2022

Il Ministro della Salute Orazio Schillaci in una sua prima intervista a tutto a campo, parlerà delle misure di contenimento del Covid e dell’influenza da attuare in occasione delle festività natalizie, della campagna di sensibilizzazione per la vaccinazione, di come proteggere i soggetti fragili e con patologie, e affronterà il problema della mancanza di medici e infermieri, del rischio di sovraccarico di molti ospedali e pronto soccorso per carenza personale, soprattutto con l’aumento di ricoveri per influenza e Covid. L'incontro con Mara Venier sarà l'occasione anche per raccontare come è cambiata la sua vita da Professore e Rettore universitario a Ministro della Salute.

Eros Ramazzotti sarà protagonista di una lunga intervista nel corso della quale si racconterà e sarà protagonista di alcune sorprese; il cantante, inoltre, si esibirà dal vivo in studio accompagnato dal suo pianista cantando alcuni suoi grandi successi come “Adesso tu”, “Terra Promessa”, “L’Aurora”, oltre al nuovo singolo “Gli ultimi romantici” contenuto nell'album 'Battito infinito’.