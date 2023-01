Domenica In, gli ospiti di Mara Venier il 22 gennaio 2023: scaletta e anticipazioni

Domani, domenica 23 gennaio 2023, alle 14 su Rai 1, va in onda un nuovo appuntamento con Domenica In. In diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma, Mara Venier conduce una nuova puntata dello storico programma Rai, piena di ospiti pronti a raccontarsi.

Domenica In, ospiti e anticipazioni del 23 gennaio 2023

Ampio sarà lo spazio che Mara Venier dedicherà a Gina Lollobrigida, amatissima attrice scomparsa lo scorso lunedì, a cui Mara Venier era legata da un affetto sincero, confermato anche dall'intervento con cui ha difeso la sua memoria durante la puntata de La Vita In Diretta. Con lei ci sarà Andrea Piazzolla, la persona che è stata più vicina a Gina in tutti questi anni. Poi saranno in studio Adriano Aragozzini, Antonio Ingroia, avvocato di Gina, quindi il cardiologo dell’attrice Francesco Ruggiero.

Seguirà il talk sul Festival di Sanremo con gli opinionisti Marino Bartoletti e Francesca Barra, quindi tornano dopo il successo di settimana scorsa Bobby Solo e Gigliola Cinquetti con Mal. Poi, ancora, i Jalisse e Francesca Alotta. Ancora una lunga e importante intervista a Franca Gandolfi, la moglie del grande Domenico Modugno.