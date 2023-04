Domenica In, gli ospiti di Mara Venier il 30 aprile 2023: scaletta e anticipazioni

Domani, domenica 30 aprile, torna Domenica In. Dalle 14 fino alle 17 Mara Venier accompagnerà i telespettatori alla scoperta, o riscoperta, delle storie di alcuni dei personaggi più noti del piccolo e grande schermo. Dagli studi Fabrizio Frizzi di Roma la conduttrice intervisterà amici e colleghi e parlerà anche di attualità e cronaca.

Gli ospiti a Domenica In il 30 aprile

Ospiti e sorprese non mancheranno: la prima ospite sarà la presidente di giuria di Ballando con le Stelle Carolyn Smith che parlerà di danza, tv e anche del tumore contro il quale sta di nuovo lottando. Dopo la danza, la recitazione sarà al centro del racconto a Domenica In con Claudia Gerini che si parlerà di progetti futuri, della carriera e non solo...

Per quanto riguarda la musica l'inimitabile Loredana Bertè parteciperà alla trasmissione con il cantautore Enzo Gragnaniello. Successivamente sarà ricordata Mia Martini, scomparsa il 12 maggio 1985. Mara Venier infine intervisterà Laura Chiatti, Marco Bocci e Alberto Bertoli, figlio dell'autore del brano "A muso duro", Pierangelo Bertoli.