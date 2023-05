Domenica In, gli ospiti di Mara Venier il 7 maggio 2023: scaletta e anticipazioni

Domani, domenica 7 maggio, dalle ore 14 alle ore 17.10 su Rai1 e su Rai Italia, in diretta dagli Studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma, va in onda la 34esima puntata di Domenica In condotta da Mara Venier. Tanti gli ospiti e le sorprese in studio in un weekend ricco di eventi che, dallo scudetto del Napoli all'incoronazione di re Carlo III, hanno segnato questi primi giorni di maggio.

Domenica In, le anticipazioni e gli ospiti della puntata

La puntata si aprirà con una ampia pagina dedicata all’incoronazione di Re Carlo III e della Regina Camilla, se ne parlerà in studio con Alberto Matano, Simona Izzo, Tullio Solenghi, Massimo Lopez, Vittorio Sabadin giornalista e scrittore, Ilaria Grillini scrittrice ed esperta in materia di Reali inglesi, Nunzio Alfredo d’Angieri Ambasciatore in Europa per il Belize. In collegamento da Londra, da due diverse postazioni, l’inviato Rai Marco Varvello e il cantante Shel Shapiro.

L’attrice Edwige Fenech interverrà per presentare il film ‘La quattordicesima domenica del tempo ordinario’: con lei in studio anche l’attore Lodo Guenzi e il regista Pupi Avati. Martina Co rgnati, figlia dell’indimenticabile cantante Milva, sarà ospite per presentare il libro ‘Milva, l’ultima diva’, nel quale ripercorre la vita e la carriera della mamma. Ivan Cottini, ballerino affetto da sclerosi multipla, si esibirà in studio in una coreografia insieme alla ballerina Bianca Maria Berardi oltre a presentare il suo ultimo libro ‘La danza della farfalla’.

Spazio alla musica con Madame, che presenterà il suo singolo “Il bene nel male”, mentre Andrea Sannino e Franco Ricciardi si esibiranno in un medley di canzoni napoletane dedicato a Mara Venier e ai tanti tifosi del Napoli, che giovedì sera ha conquistato a Udine il suo 3° scudetto.