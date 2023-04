Domenica In, gli ospiti di Mara Venier il 2 aprile 2023: scaletta e anticipazioni

Oggi domenica 2 aprile 2023, dalle ore 14 alle ore 17.10 su Rai1 e su Rai Italia, in diretta dagli Studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma, va in onda la 29esima puntata di Domenica In. Come da tradizione, tanti sono gli ospiti che, insieme a Mara Venier, terranno compagnia al pubblico ormai affezionato al programma scandito da momenti emozionanti, spazi musicali e intrattenimento.

La puntata si apre con un ampio spazio dedicato a Jerry Calà che torna in pubblico a distanza di due settimane dal ricovero d'urgenza e dall'intervento che ha subìto in una Clinica a Napoli, a seguito di un malore. Christian De Sica, Ezio Greggio, Massimo Boldi, Ivana Spagna, Maurizio Vandelli, Andrea Roncato, Shel Shapiro intervengono come amici dell'attore e regista veronese, insieme a collegamenti e videomessaggi a sorpresa.

Gaia Tortora, figlia dell’indimenticabile Enzo Tortora, interviene per presentare il libro ‘Testa alta, e avanti’, nel quale ripercorre la dolorosa vicenda dell’arresto del padre, vittima di un clamoroso errore giudiziario. In collegamento da Milano ci sarà Vittorio Feltri, direttore editoriale di ‘Libero’. Intervista poi a Valeria Marini che, accompagnata in studio dalla mamma Gianna Orrù, èm protagonista di un'intervista che ripercorre carriera e vita privata. Spazio alla musica con il cantautore Diodato che presenta il suo nuovo singolo "Così speciale".

Il giornalista e scrittore Mario Calabresi, presenta il libro ‘Sarò la tua memoria’, un volume destinato ai ragazzi nel quale racconta la storia di Andra Bucci, sopravvissuta ad Auschwitz insieme alla sorella Tatiana.