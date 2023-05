Domenica In, gli ospiti di Mara Venier oggi 21 maggio 2023: scaletta e anticipazioni

Tutto pronto per la nuova puntata di Domenica In, in onda oggi, 21 maggio 2023, a partire dalle 14.00 su Rai 1. Una puntata senz'altro diversa dalle altre, in cui ci saranno senz'altro momenti spensierati, come da prassi, ma anche approfondimenti in merito all'alluvione che sta colpendo l'Emilia Romagna. Come sempre l'appuntamento va in onda in diretta dagli studi Fabrizio Frizzi di Roma.

Speciale Alluvione Emilia Romagna

Mara Venier apre la puntata di "Domenica In con un collegamento dall'Emilia-Romagna: il Presidente della Regione Stefano Bonaccini aggiorna sullo stato in cui versano i territori colpiti dall'alluvione. Tra gli ospiti in studio ci sono Marcella Bella e Fabrizio Moro. Impossibile non tener conto della drammatica situazione delle zone colpite dall'alluvione. D'obbligo l'appello inerente alla raccolta fondi per l'emergenza alluvione.

L'intrattenimento: gli ospiti

Spazio poi all'intrattenimento. Venier accoglie in studio la cantante Marcella Bella, che si racconta a 360° tra carriera e vita privata: inevitabile una parentesi dedicata a Gianni Bella, amato fratello, cantante e compositore. La Bella si esibisce inoltre in un medley dei suoi più grandi successi.

Altro protagonista di oggi è Massimiliano Ossini, conduttore di "Uno Mattina" e "Linea Bianca". Oltre all'intervista di rito, tra vita pubblica e privata, intervengono in studio le figlie del conduttore, Carlotta e Melissa. La Venier ospita poi Rossana Luttazzi, Presidente della Fondazione Lelio Luttazzi e autrice del libro “Una storia d’amore e di lucida follia - A mio marito Lelio Luttazzi”, che parla della sua storia d'amore con il grande e indimenticato Lelio Luttazzi. Interviene per l'occasione anche Minnie Minoprio, che canta “Vecchia America”, uno dei successi di Luttazzi.



Per lo spazio musicale, torna Fabrizio Moro, che si esibisce con il brano "Tutta la voglia di vivere", tratto dal suo nuovo album "La mia voce vol.2"; per finire, Ronn Moss, l’ex Ridge della soap opera "Beautiful", che insieme alla sua band propone il singolo "Just a Little".

Dove vederlo in tv e in streaming (21 maggio 2023)

La nuova puntata di "Domenica In" va in onda oggi, domenica 21 maggio 2023, su Rai 1 a partire dalle 14.00. Il programma è visibile anche in live streaming e on demand, sulla piattaforma RaiPlay.