Domenica In, gli ospiti di Mara Venier oggi 28 maggio 2023: scaletta e anticipazioni

Si rinnova anche questa settimana l'appuntamento con Domenica In, in onda oggi, 28 maggio 2023, dalle 14.00 su Rai 1. Mara Venier dedica il dovuto spazio agli approfondimenti sull'alluvione che ha messo al tappeto l'Emilia Romagna. Il programma ospita poi noti personaggi del mondo dello spettacolo.

Speciale Alluvione Emilia Romagna

Come già accaduto la scorsa settimana, anche oggi Mara Venier apre la puntata di "Domenica In" con un approfondimento sull'alluvione che ha colpito l'Emilia-Romagna: mediante collegamento, il Presidente della Regione Stefano Bonaccini propone un aggiornamento sulla situazione delle zone colpite. Verrà poi fatto un appello per aiutare le popolazioni alluvionate mediante IBAN IT69G0200802435000104428964, intestato a Agenzia per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile dell’Emilia-Romagna con causale “ALLUVIONE EMILIA-ROMAGNA”.

L'intrattenimento: gli ospiti

Dopo questa dovuta parentesi, Mara Venier ricorderà il cantante Little Tony, a dieci anni dalla sua scomparsa. La vita e la carriera dell'artista - autore di celeberrimi brani come “Cuore matto”, “Riderà” e “La spada nel cuore” - rivivrà attraverso le parole di sua figlia, Cristiana Cicci. L'omaggio al cantante continuerà poi con gli interventi di artisti e colleghi che lo hanno conosciuto e che, per l'occasione, si esibiscono con alcune delle sue canzoni più note: Bobby Solo, Rosanna Fratello, Edoardo Vianello e Gigliola Cinquetti.

Altro incontro dell'odierna puntata di "Domenica In" è quello tra Mara Venier e Luca Barbareschi. Attore, regista, produttore televisivo e cinematografico, conduttore, sceneggiatore ed ex politico italiano, Barbareschi ha vissuto una vita intensa e a tratti travagliata. Oggi si esibirà in una canzone tratta dal musical "Chicago", portata in scena nel 2004 nella sua versione italiana.

Per lo spazio musicale si esibiranno Arisa, con il nuovo singolo dal titolo "Non vado via" e Dargen D'Amico, con la canzone "Pelle d'oca".

Per finire, Mara Venier accoglie in studio Franco Antonello, imprenditore e scrittore, e suo figlio Andrea, affetto da autismo fin dall'età di due anni. L'uomo racconterà la sua esperienza di vita, la quotidianità ma anche la solidarietà, sviluppata mediante una rete di sostegno per le famiglie alle prese con figli e parenti colpiti dall'autismo.

Dove vederlo in tv e in streaming (28 maggio 2023)

La nuova puntata di "Domenica In" va in onda oggi, domenica 28 maggio 2023, su Rai 1 a partire dalle 14.00 su Rai 1. La visione del programma è disponibile anche in live streaming e on demand, sulla piattaforma RaiPlay.