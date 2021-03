Domenica In, tutti gli ospiti della puntata speciale dedicata a Sanremo

Nel pomeriggio di oggi Mara Venier è arrivata a Sanremo. Da qui, e in particolare dal Teatro Ariston, condurrà una puntata speciale di Domenica In, la ventiseima, dedicata proprio al festival. Domenica 7 marzo, infatti, la conduttrice ospiterà, in teatro e in collegamento, tanti protagonisti della kermesse appena terminata.

Cambia l'orario di Domenica In

Una puntata speciale dedicata alla 71^ edizione del ‘Festival di Sanremo’ e in onda straordinariamente dalle ore 15.30 alle ore 20; oltre quattro ore di diretta che racconteranno la settimana del Festival condotta da Amadeus con la partecipazione di Rosario Fiorello a poche ore dalla finale.

Tutti gli ospiti di Domenica In

Presente a ‘Domenica In - Speciale Sanremo’ il vincitore e tutto il cast dei cantanti che hanno preso parte a questa edizione; non solo, interverrà nel corso della puntata anche Achille Lauro con un quadro speciale realizzato appositamente per Mara Venier dal titolo ‘Marilù’ e il vincitore della categoria giovani Gaudiano. In studio a commentare i protagonisti della kermesse saranno presenti Cristiano Malgioglio, Giovanna Botteri, Pino Strabioli, Roberto Poletti, Francesca Barra e Claudio Santamaria.

Vincenzo De Lucia intratterrà il pubblico con ironia attraverso un’imitazione straordinaria della grande Ornella Vanoni; in studio anche l’attrice Tecla Insolia per presentare la fiction Rai ‘La bambina che non voleva cantare’.

Non mancherà lo spazio di attualità che Mara Venier conduce ogni domenica e dedicato, come di consueto, alla Campagna di Vaccinazione nel nostro Paese; in collegamento il Prof. Bassetti e Irama in gara a quest’ultimo ‘Festival di Sanremo’ come testimonianza riguardo il Covid-19.

La regia è di Fabrizio Guttuso Alaimo.