Imbarazzo a Domenica In: la frecciata di Canzian a Fogli sulla reunion dei Pooh

A Domenica In, Mara Venier ha organizzato una grande festa per Roby Facchinetti, in occasione dei suoi 78 anni. Immancabili gli auguri di familiari, amici e ovviamente dei Pooh: Riccardo Fogli, che era presente in studio, Red Canzian e Dodi Battaglia.

Molto emozionante anche il ricordo di Stefano D'Orazio al quale sono state dedicate molte parole d'amore e proprio parlando di Stefano, Roby ha parlato di quali sarebbero stati i suoi piani per i Pooh a cui ha risposto prima Red Canzian e poi Riccardo Fogli.

Cosa è successo a Domenica in tra Canzian, Fogli e Facchinetti

Mara Venier ha chiesto in modo molto diretto se i Pooh esistono ancora, se si riuniranno. Il primo a rispondere è stato Roby e la sua risposta è stata categorica: "Nel 2013 se ne è andato il nostro poeta Valerio Negrini, poi se ne è andato Stefano. Se ci fosse Stefano, chiederei ora ai Pooh di incidere un album, con il sogno che sarebbe il migliore della nostra vita. Ma Stefano non c’è più. Se salissimo sul palco andremmo a intaccare la nostra storia, che deve rimanere così".

Anche Red Canzian è della stessa opinione, però aggiunge un dettaglio che non può essere letto se non come una frecciata a Riccardo Fogli: "Ci farebbero dei ponti d’oro se tornassimo insieme, ma dobbiamo avere rispetto. Senza Stefano non ci sono i Pooh. Abbiamo fatto anche un paio d’album senza, ma senza Stefano non ci sono i Pooh. I Pooh non esistono più, erano quei quattro lì che hanno fatto la storia con 3mila concerti". "Quei quattro lì", una frase che non permette sbagli: quei quattro erano Roby Facchinetti, Stefano D'Orazio, Red Canzian e Dodi Battaglia. Basta. Mara Venier ha subito colto il sotto-testo e quindi ha chiesto a Fogli cosa ne pensasse e a differenza degli altri due colleghi il cantate ha detto che a lui non dispiacerebbe: "Non guardarmi così Roby. Mara mi ha chiesto cosa ne pensassi e io onestamenete dico che l'idea di passare un giorno, una settimana, un mese con loro tre, con il bassista dei Pooh, con il fratellone a cantare e con Dodi che suona la chitarra, se tu me lo chiedi, con il rischio che il fratellone mi mena, a me piacerebbe. Però capisco che non è facile senza Stefano. Ma questo è il mio pensiero".

Roby con molta serenità ha risposto che non bisogna mai dire mai: "Questo è un pensiero rispettabilissimo, nella mia vita ho imparato a non escludere nulla". Al momento quindi non sono in programma reunion di alcun tipo.