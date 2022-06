Domenica In, ultima puntata: gli ospiti di Mara Venier il 5 giugno 2022

Ultima puntata di Domenica In domani, 5 giugno 2022: in diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma dalle ore 14 alle ore 17 su Rai1, andrà in onda il trentottesimo appuntamento con il programma condotto da Mara Venier. Tanti gli ospiti in studio e in collegamento per la puntata conclusiva di una stagione ricca di successi: di seguito tutte le anticipazioni.

Domenica In, gli ospiti di Mara Venier nell'ultima puntata

Bobby Solo si esibirà con la sua band cantando alcuni grandi successi dell’indimenticabile re del Rock’n Roll Elvis Presley. Cesare Cremonini si collegherà da Lignano Sabbiadoro da dove il 9 giugno prenderà il via il suo nuovo tour negli stadi che toccherà diverse città in tutta Italia. Fabrizio Moro accompagnato dalla sua band, presenterà il suo nuovo singolo “Oggi” mentre Ermal Meta canterà il brano “Un milione di cose da dirti” terzo classificato al ‘Festival di Sanremo 2021’.

Francesco Gabbani cantautore toscano e vincitore del ‘Festival di Sanremo 2017’ con “Occidentali’s Karma”, si esibirà accompagnato dalla sua band con due singoli tratti dal suo ultimo album “Volevamo solo essere felici” e “Spazio tempo”. Andrea Sannino e Franco Ricciardi presenteranno il loro nuovo singolo “Te voglio troppo bene”.

In finale di puntata, spazio ai saluti e ai ringraziamenti di Zia Mara a conclusione di questa sua ennesima stagione di successo. La puntata terminerà alle ore 15.50 per dare la linea al Tg1 per il Giubileo di Platino della Regina Elisabetta II.