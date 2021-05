Barbara d'Urso conferma la chiusura di Domenica Live: l'annuncio (sibillino) in diretta

A febbraio a chiudere era stato "Live - Non è la d'Urso", show di prima serata della conduttrice napoletana. E lei dà l'appuntamento a "tante cose nuove" non ancora specificate

Le voci sulla chiusura di Domenica Live si rincorrevano da tempo, ma solo ora è arrivata l'ufficialità attraverso le parole della conduttrice. Un annuncio arrivato - seppur indirettamente - nel corso dell'ultima puntata trasmessa ieri nel pomeriggio di Canale 5. Sebbene infatti d'Urso non ha parlato di chiusura vera e propria, ha dato l'arrivederci alla prossima stagione televisiva con "tante cose nuove" e "ovviamente Pomeriggio 5". Il sottinteso pare proprio il mancato rinnovo del contenitore domenicale.

"Amici e amiche di Domenica Live - ha detto Barbara a fine puntata - si conclude qui oggi, come già previsto, la vecchia stagione di Domenica Live. Come tutti gli anni, da dieci anni, io ringrazio tutti quelli che hanno messo il cuore insieme a me, per voi, per stare insieme. E noi ci vediamo nella prossima stagione di Canale 5 con delle cose nuove, assolutamente meravigliose, che ci vedranno insieme. E poi, ovviamente, Pomeriggio Cinque".

Parole che sembrano contraddire quanto affermanto, sempre in diretta, alcuni giorni fa: "Domenica Live - diceva Barbara - come vi ho già detto è vivo, vegeto, vegetissimo e fa record d’ascolti, come peraltro Pomeriggio 5". E invece pare proprio che l'unica trasmissione storica di d'Urso a rimanere in piedi sarà Pomeriggio 5, dopo la chiusura (anche) di Live - Non è la d'Urso, arrivata nei mesi scorsi.

La storia di Domenica Live è cominciata nel 2012 e negli ultimi anni è stata travagliata. La trasmissione è stata infatti leader di ascolti nella sua fascia fino al ritorno su Rai Uno della Domenica In di Mara Venier, che ha fatto invece il pienone di pubblico. Se fino al 2019 il programma andava in onda dalle 14 alle 18.45, lo spazio è stato poi accorciato dalle 17 alle 18.45, per poi tornare alla sua durata originaria solamente quest'anno. Gli ascolti però non sono tornati quelli di un tempo.