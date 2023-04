Don Georg: "Su Emauela Orlandi non credo si troverà qualcosa in Vaticano"

(Nel video Don Georg parla di Emanuela Orlandi)

È stata un'intervista esclusiva quella fatta ieri da Silvia Toffanin a don Georg Gänswein, l'arcivescovo che per vent'anni è stato accanto a Joseph Ratzinger come segretario particolare. Per ricordare Papa Benedetto XVI, che domenica avrebbe compiuto 96 anni, l'alto prelato è stato ospite a Verissimo, dove ha ripercorso tutto il periodo trascorso accanto a Ratzinger ma ha anche parlato del suo passato, della vocazione e delle pagine più scure della Chiesa, dalla piaga della pedofilia alla scomparsa di Emanuela Orlandi.

Sulla riapertura dell'inchiesta da parte del Vaticano ha detto: "Posso soltanto augurare che si trovi una risposta definitiva". Don Georg ha ricordato poi il suo incontro con Pietro Orlandi, il fratello di Emanuela che da 40 anni cerca la verità: "Ci ho parlato a lungo. Una volta chiesi ai nostri, per Papa Benedetto, di fare un promemoria sulla situazione attuale riguardo Emanuela Orlandi. Non c'era niente di nuovo. Pietro Orlandi ha detto in una intervista che io avrei un dossier. Non è vero, non ho nessun dossier. Se lui parla di questo, appunto era un promemoria sullo status quo che ho poi dato a Papa Benedetto. Non ho mai fatto fare un dossier perché non c'entravo io".

Infine ha espresso tutta la sua perplessità: "Non credo fortemente che si troverà qualcosa di nuovo in questo caso. Certo, ora è stato aperto un dossier in Vaticano e i servizi giuridici porteranno avanti la cosa e speriamo si arrivi a buon fine".