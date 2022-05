Don Matteo 13, le anticipazioni dell’ottava puntata (19 maggio 2022)

Giovedì 19 maggio va in onda il secondo appuntamento settimanale di Don Matteo 13, come sempre alle 21.25 su Rai 1. La puntata dal titolo 'Ma è l’amore che fa la famiglia o la famiglia che fa l’amore?' alterna le indagini di Don Massimo con la chiacchierata storia fra Marco e Valentina, scoperta dal padre della ragazza. A seguire tutte le anticipazioni dell’episodio.

Le anticipazioni dell’episodio di giovedì 19 maggio (13x08)

Dopo la puntata di martedì 17, Don Matteo 13 torna su Rai 1 nella consueta serata del giovedì: un appuntamento immancabile per milioni di italiani. Il lungo titolo del nuovo episodio della fiction può rappresentare una valida chiave di lettura per ciò che ci apprestiamo a vedere: 'Ma è l’amore che fa la famiglia o la famiglia che fa l’amore?. Di certo è un momento duro per la famiglia di Federico: la madre è sospettata di un omicidio, anche se si dichiara innocente. Don Massimo comincia dunque a indagare sul caso, scavando nel passato della donna alla ricerca di prove utili per la risoluzione della vicenda. Decisamente più leggeri sono gli imprevisti che deve affrontare Flavio Aneschi: il colonnello torna a Spoleto e scopre che sua figlia Valentina è innamorata del pm Marco Nardi. Inizialmente nascosta alla comunità a causa della differenza di età fra i due, ormai la loro storia d’amore non è più un mistero.

Dove vedere l’ottava puntata di Don Matteo 13 (giovedì 19 maggio)

L’ottava puntata di Don Matteo 13 va in onda giovedì 19 maggio in prima tv assoluta alle 21:25 su Rai 1. Tutti gli episodi della tredicesima stagione sono disponibili anche in streaming - live e on demand – sul portale RaiPlay.