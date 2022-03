Don Matteo 13, le anticipazioni della prima puntata

In prima serata su Rai Uno torna la fiction più amata della TV italiana: inizia la tredicesima stagione di Don Matteo, la serie che da anni segue vicende e indagini del parroco di Spoleto. La grande novità è sicuramente l’addio - al termine della stagione - di Terence Hill, che passerà il testimone a Raoul Bova (Don Massimo). L’attore romano non sarà presente nel primo episodio, che andrà a infittire notevolmente la trama con il classico mix di giallo e commedia. Scopriamo come, con le ultime anticipazioni.

Episodio 1, "Il giorno perfetto"

Cecchini (Nino Frassica) e tutta Spoleto stanno preparando la festa per celebrare i quarant’anni di sacerdozio di Don Matteo. Ad aiutarlo anche Anna (Maria Chiara Giannetta) e Marco (Maurizio Lastrico), che sembrano aver fatto pace dopo tante vicissitudini amorose. Tra i numerosi invitati ci sono anche Sergio (Dario Aita), appena uscito dal carcere, il Colonnello Anceschi (Flavio Insinna) e sua figlia Valentina (Emma Valenti). Il clima di gioia e di festa viene però guastato dal ritrovamento di un cadavere di una persona cara a Don Matteo.

Dove vedere Don Matteo 13 stasera in tv (giovedì 31 marzo)

La prima puntata della nuova stagione di Don Matteo è in onda stasera alle 21:25 su Rai Uno e in streaming su RaiPlay.