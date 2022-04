Don Matteo 13, le anticipazioni della quarta puntata (con l’addio di Terence Hill)

In onda giovedì 21 aprile, alle 21.25, la quarta puntata della tredicesima stagione di Don Matteo è annunciata come epocale: sarà infatti l’ultima interpretata dal suo indiscusso protagonista, Terence Hill, che esce di scena dalla serie dopo 22 anni di trionfi. Un momento che si preannuncia emozionante, in una serata che vede comunque emergere molte altre vicende di rilievo: Marco dovrà fronteggiare il ritorno del fratellastro, Anna riceverà una visita inattesa, Cecchini sarà al centro di una curiosa vicenda. A seguire, tutte le anticipazioni della puntata dal titolo 'Così vicini, così lontani'.

Le anticipazioni dell’episodio di giovedì 21 aprile: 'Così vicini, così lontani'

La quarta puntata della tredicesima stagione di Don Matteo è l’ultima che vedrà Terence Hill vestire i panni del più famoso parroco della televisione italiana. Oltre a quello che sarà un momento di assoluta rilevanza nel panorama della nostra serialità televisiva, la quarta puntata della stagione 13 stagione, in onda giovedì 21 aprile alle 21.25, racconterà molte altre storie. Marco dovrà fronteggiare una visita a sorpresa: quella del fratellastro Franco, con il quale ha da sempre avuto un rapporto conflittuale. Quella che inizialmente sembrava una visita per risanare il legame, celerà un'altra verità: Franco potrebbe essere ritornato per fare luce sul caso di una parrocchiana di Don Matteo, che è stata assassinata. Spazio inoltre al rapporto tra Greta e Federico, sempre più intimi, e ad Anna, che riceverà una visita inaspettata: una sua vecchia conoscenza, il colonnello Lucio Valente, approderà a Spoleto. Come reagirà la ragazza? Per finire, assisteremo a una sorprendente vicenda riguardante Cecchini, curiosamente legato a un caso letterario molto chiacchierato dalla città di Spoleto.

Dove vedere la quarta puntata di Don Matteo 13 (giovedì 21 aprile)

La quarta puntata di Don Matteo va in onda giovedì 21 aprile in prima tv assoluta alle 21:25 su Rai 1. Tutti gli episodi della tredicesima stagione sono disponibili anche in streaming - live e on demand – sul portale RaiPlay.