Don Matteo 13, le anticipazioni della seconda puntata

La nuova stagione di Don Matteo è destinata a fare la storia del piccolo schermo: come i tanti fan della popolare fiction Rai ben sanno, a breve il popolare parroco uscirà di scena. A 22 anni di distanza dalla prima stagione, Terence Hill nel corso della quinta puntata di questa tredicesima edizione saluterà il cast, lasciando il ruolo di protagonista al Don Massimo di Raoul Bova. Prima di questo emozionante momento, Don Matteo ci riserverà però altre sorprese e peripezie. Nel primo episodio stagionale abbiamo visto la storia di Sara, aspirante suora trovata morta; il secondo appuntamento (intitolato “Amore e rabbia”), in programma oggi - giovedì 7 aprile - nel prime time di Rai 1, ci garantirà una vicenda altrettanto intensa.

Le anticipazioni dell’episodio di oggi: “Amore e Rabbia”

Don Matteo 13 stavolta mette al centro dell’azione un giovane di nome Federico. Il ragazzo è in procinto di scappare da una casa dove verrà trovato il corpo senza vita di un avvocato. Su Federico pesano gravi accuse di omicidio e sarà proprio lui l’indiziato numero uno per la morte dell’uomo di legge. Don Matteo intuisce che dietro a questa vicenda potrebbe nascondersi ben altro e cercherà di aiutare il ragazzo, scontroso ma probabilmente innocente. Nella puntata in onda questa sera vedremo anche Anna (Maria Chiara Giannetta), alle prese con il ricordo di Sergio (Dario Aita) ma preoccupata anche per i suoi problemi al cuore. In compenso, grazie a Nino Cecchini (Nino Frassica), la ragazza potrebbe riavvicinarsi a Marco (Maurizio Lastrico).

Dove vedere Don Matteo 13 stasera in tv (giovedì 7 aprile)

Don Matteo va in onda questa sera in prima tv assoluta alle 21:25 su Rai 1. Gli episodi della fiction prodotta da Lux Vide in collaborazione con Rai Fiction sono disponibili anche in streaming - live e on demand - su RaiPlay.