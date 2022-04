Don Matteo 13, le anticipazioni della sesta puntata (5 maggio 2022)

La tredicesima stagione di Don Matteo è destinata a farsi ricordare per l’avvicendamento tra il vecchio (Terence Hill) e il nuovo (Raoul Bova) parroco. L’appuntamento di giovedì 5 maggio è caratterizzato dal difficile ambientamento di Don Massimo nella realtà di Spoleto: la comunità è diffidente, i parrocchiani ostili e lui stesso comincia a farsi qualche domanda sulle sue capacità. A seguire, le anticipazioni della puntata dal titolo 'L’innocente.

Le anticipazioni dell’episodio di giovedì 5 maggio: L’innocente

I telespettatori di “Don Matteo” sono reduci dall’entrata in scena di Don Massimo (Raoul Bova), in sostituzione dell’amato parroco interpretato da Terence Hill. Di certo i fan della longeva fiction di Rai 1 avranno bisogno di tempo per abituarsi al nuovo protagonista: è in qualche modo quello che sembra dirci l’episodio in onda giovedì 5 maggio (il sesto stagionale). Se Cecchini, Natalina e Pippo lo hanno accolto con diffidenza, a stupire è soprattutto l’ostilità dei parrocchiani. Alcuni cittadini addirittura organizzano una petizione per mandarlo via.

Don Massimo è sconfortato e comincia a porsi qualche dubbio sul suo stesso operato. L’unico a confortarlo è il suo amico Vescovo (interpretato da Giancarlo Magalli). In questo episodio vediamo consolidarsi la coppia formata da Marco e Valentina. Nonostante la differenza di età le premesse sembrano molto buone: l’uomo sembra aver dimenticato Anna, ma sarà tutta da scoprire l’eventuale reazione della sua ex fidanzata.

Dove vedere la sesta puntata di Don Matteo 13 (giovedì 5 maggio)

La sesta puntata di Don Matteo 13 va in onda giovedì 5 maggio in prima tv assoluta alle 21:25 su Rai 1. Tutti gli episodi della tredicesima stagione sono disponibili anche in streaming - live e on demand – sul portale RaiPlay.